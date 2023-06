Bologna | resta in pericolo di vita la bimba investita in Tangenziale

(Di giovedì 15 giugno 2023)indila bambina di 6 anni che è stata coinvolta ieri pomeriggio in un incidente stradale, sulladi, tra due auto. Lasi trova in rianimazione all’ospedale Maggiore. Le altre due persone ferite, una bambina e un adulto, estratte dalle lamiere delle auto grazie all’intervento dei vigili del fuoco, si trovano invece in altri reparti di degenza dell’ospedale....

Bologna, 15 giugno 2023 – La bambina di 6 anni che è stata coinvolta ieri pomeriggio in un incidente stradale, sulla tangenziale di Bologna, resta in pericolo di vita. Lo scontro è avvenuto tra due au ...Si trova in rianimazione all’ospedale Maggiore. Le altre due persone ferite, una bambina e un adulto, estratte dalle lamiere delle auto grazie all’intervento dei vigili del fuoco, si trovano invece in ...