Bollette luce | gas | acqua e rifiuti | stop 4 mesi pagamento in aree colpite da alluvione

Leggi su italiasera

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Adnkronos) – Il periodo di sospensione dei termini didie avvisi didi, gas,per le popolazioni alluvionate sarà di 4a partire dal primo maggio 2023. Lo comunica l’Arera in una nota. La sospensione ”riguarda tutte le utenze e le forniture dei comuni come individuati dallo stesso decreto, cioè che si trovano in parte del territorio dell’Emilia-Romagna (province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), in alcuni comuni della Provincia di Pesaro e Urbino e in alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze”. La misura riguarda i termini didelle fatture di elettricità e gas emesse o da emettere con scadenza nel predetto periodo, nonché delle ...