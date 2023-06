"Blocco inaccettabile". Gli ecovandali si incollano sull'autostrada del Brennero

... andando a vietare tutte le soluzioni incluse nella categoria "" per la sicurezza ... C'è anche ilall'utilizzo di sistemi di estrazione di dati biometrici da Internet o da filmati ...e incomprensibile ildell'accodo sull'esodo incentivato e sull'accordo quadro per le politiche attive", si legge in un comunicato congiunto di Fiom Cgil e di Fim Cisl. "A ......del summit Ilal riconoscimento biometrico ' Siamo contenti che il Parlamento abbia votato il divieto di sistemi di riconoscimento biometrico in spazi pubblici, ma riteniamoche ...

"Blocco inaccettabile". Gli ecovandali si incollano sull'autostrada del ... ilGiornale.it

Ancora un'azione da parte degli ecovandali di Ultima generazione, che hanno bloccato l'autostrada del Brennero il Tirolo causando lunghe code ...Le due associazioni lanciano un appello a Palazzo di Città. Le famiglie lamentano di non ricevere alcuna rassicurazione in merito ...