Blitz all’alba | arrestati 9 truffatori ‘pendolari’ | da Napoli a Roma e ai Castelli 34 truffe agli anziani in pochi giorni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 giugno 2023)stamattinada parte dei carabinieri, che hanno smantellato una banda di“viaggiatori”. I militari del Comando Provinciale di, con il supporto dei Carabinieri del Comando Provinciale die del Comando Provinciale di Torino, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, dalle prime luci dell’alba hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere – emessa dal GIP presso il Tribunale di Velletri – nei confronti di 9 uomini di, gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere finalizzata allein danno di persone anziane. ‘Tuo nipote ha fatto un incidente, servono soldi per sistemare le cose’indagati, anche se potrebbero essere molti di più a causa ...