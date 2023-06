Blinken mantiene la calma davanti all’aggressività cinese

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il ministro degli Esteri Qin Gang ha esortato gli Stati Uniti a smettere di intromettersi negli affari cinesi e di danneggiare la sicurezza di Pechino in una telefonata con il suo omologo statunitense mercoledì: un’anteprima ruvida della visita di Antonynella capitale, prevista nei prossimi giorni. Qin ha detto adi rispettare le preoccupazioni principali della Cina, come la questione di Taiwan, nel tentativo di arrestare il declino delle relazioni tra le superpotenze, secondo il readout del ministero degli Esteri. “Dall’inizio dell’anno, le relazioni sino-statunitensi hanno incontrato nuove difficoltà e sfide, e la responsabilità è chiara”, avrebbe detto Qin a(si scrive “avrebbe” perché il condizionale è d’obbligo quando si analizzano le dichiarazioni del ...

Forti tensioni tra Usa e Cina in vista della visita di Blinken Agenzia Nova

Anche la produzione industriale di maggio è salita, ma sotto le stime degli economisti. Oro in calo, cede lo yen, grande attesa per l’arrivo del Segretario di Stato americano Antony Blinken a Pechino ...Il segretario Blinken andrà in Cina il 18 giugno. L’amministrazione Biden è intenzionata a passare sopra alla vicenda della base cinese a Cuba, perché ritiene il tentativo di disgelo strategicamente i ...