(Di giovedì 15 giugno 2023) Altri prodotti alimentaridai: si tratta dirichiamati dal ministero della Salute per diversi motivi, tutti nella prima metà di giugno.e preparato per budino: idaiL’ultima segnalazione del ministero della Salute, in ordine cronologico, riguarda un noto marchio divenduto al supermercato e un preparato per budino al cacao bio. Nello specifico, per rischio presenza di allergeni sono statidalla venditafrollini all’uvetta: marchio “i Fortini –Artigianali” nome dell’OSA – produttore FVS ...

Altri prodotti alimentari segnalati e ritirati dai supermercati : si tratta die prosciutto richiamati dal ministero della Salute per diversi motivi, tutti nella prima metà di giugno.e preparato per budino segnalati: i lotti ritirati dai supermercati. L'..., ketchup, maionese. Confetture, marmellate. Dolci, snack, merendine, pasticcini, cereali per la colazione,con zuccheri aggiunti. Succhi di frutta. Miele, fruttosio, sciroppo di ......per arricchire, condimenti e sughi, conferendo loro un tocco di cremosità e un sapore profondo. Inoltre, il burro è essenziale per la creazione di squisiti dolci , come crostate,, ...

Biscotti, salse e prosciutto ritirati dai supermercati: i lotti segnalati QuiFinanza

Altri prodotti alimentari segnalati e ritirati dai supermercati: si tratta di biscotti, salse e prosciutto richiamati dal ministero della Salute per diversi motivi, tutti nella prima metà di giugno.