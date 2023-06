Bimbo morto in un incidente a Roma | le folli sfide degli youtuber | «Alla guida per oltre 50 ore» Chi sono i 4 ragazzi

Tra i gradoni di Longarone l'alpino Bogo raccolse la salma di un, sfigurato e gonfio, ancora avvolto dal calore della mamma vicina in un abbraccio dato da poco. Il giovane alpino era tremante ...Roma,in un incidente stradale a Casal Palocco: gravi la mamma e la sorellina. Scontro tra Lamborghini e Smart ForFour, ipotesi sfida social YOUTUBER 'Era la prima tappa della sfida - ...di 3 annidopo una caduta in piscina a Verona. I genitori si erano distratti La dinamica Uno scontro violentissimo e un bilancio drammatico per l'ennesimo incidente mortale sulle strade ...

Seguitissimi sui canali social: oltre 88mila follower registrati sul profilo Instagram “TheBorderline” e oltre 600mila al canale Youtube. Conosciuti a Casal Palocco, quartiere a sud ...Giulia non è mai arrivata alla festa di fine anno e la musica si è spenta per sempre. E chissà com'era entusiasta Manuel, appena 5 anni, che ieri alle 15.45 ...