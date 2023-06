Bimbo di 5 anni morto | il 20enne alla guida del Suv positivo ai cannabinoidi È indagato per omicidio stradale

... impegnati in una delle tante challenge che proponevano da: non scendere dalla macchina per 50 ... all'incrocio con via di Macchia Saponara, contro la Smart guidata dalla mamma 29enne del...La mamma e la sorellina di 5sono rimaste ferite. TheBorderline, chi sono gli Youtuber che hanno causato l'incidente a Roma Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, dopo aver ...... per una pericolosa challenge social messa in atto dai The Borderline , un gruppo di giovanissimi youtuber molto seguiti sulle piattaforme web: uno di loro, Matteo Di Pietro , 20, è ora indagato ...

Gli aggiornamenti sull'incidente avvenuto a Casal Palocco a Roma nella giornata di mercoledì 14 giugno 2023 tra una Lamborghini e una Smart 4 posti: lo schianto ha causato la morte di Manuel, un bimbo ...Ha lottato per qualche ora contro la morte ma non ce l’ha fatta. È un bambino di 5 anni la vittima numero 73 in… Leggi ...