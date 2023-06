Billy Elliot | come finisce il film?

(Di giovedì 15 giugno 2023), ildel 2000 diretto da Stephen Daldry,conche entra in scena nei panni del protagonista di una versione innovativa del Lago dei Cigni. L’uomo, quindi, davanti agli occhi orgogliosi del padre, del fratello e dell’amico d’infanzia Michael riesce a realizzare il sogno di diventare un grande ballerino. Il salto del danzatore mette il punto a una storia iniziata 14 anni prima nella città inglese di Easington. Un piccolo centro caratterizzato dalla presenza di una miniera in cui lavora la maggior parte degli uomini della popolazione. È il 1984 e mentre i minatori scioperano contro il governo per ottenere migliori condizioni di lavoro,(Jamie Bell), un ragazzino dinoccolato e imbronciato si innamora della danza classica. ...

Billy Elliot, 3 curiosità sul film Ciak Magazine

Candidato a tre Oscar come miglior regia a Stephen Daldry, miglior sceneggiatura originale a Lee Hall e miglior attrice non protagonista a Julie Walters, Billy Elliot vinse tre BAFTA nel 2001, tra cui ...L'attore ricorda l'esperienza positiva di quando ha lavorato nella fiction di Rai 1. E poi parla dei prossimi lavori a teatro e del musical 'Billy ...