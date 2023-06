Bill Cosby | altre nove donne lo hanno accusato di molestie in Nevada

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il celebre attore comico caduto in disgrazia dovrà affrontare una nuova causa persessuali.dovrà affrontare una nuova causa per aggressione sessuale, questa volta nello Stato del. La causa a nome diè stata depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti e questa sostiene che l'attore e comico caduto in disgrazia avrebbe esercitato il suo "enorme potere, la sua fama e il suo prestigio" per isolare e aggredire sessualmente le persone citate nel caso. Pam Joy Abeyta, Lili Bernard, Rebecca Cooper, Janice Dickinson, Linda Kirkpatrick, Janice Baker Kinney, Angela Leslie, Lise-Lotte Lublin e Heidi Thomas sono lenominate nel caso.è stato già condannato per un'accusa …

dovrà affrontare una nuova causa per aggressione sessuale, questa volta nello Stato del Nevada. La causa a nome di nove donne è stata depositata presso la Corte distrettuale degli Stati ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Nove donne hanno intentato una nuova causa per violenza sessuale contro, 85 anni , nello Stato del Nevada . Secondo le accuse mosse da Janice Dickinson , Lise - Lotte Lublin , Janice Baker Kinney , Lili Bernard , Heidi Thomas , Linda Kirkpatrick , Rebecca ...deve affrontare nuove cause civili da parte di donne che lo hanno accusato di cattiva condotta sessuale decenni fa. Le cause civili sono determinate dalle leggi approvate dagli stati che ...

Bill Cosby, nove donne lanciano nuove accuse di violenza sessuale contro l'attore Sky Tg24

