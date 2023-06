Bike sharing a Milano | il Codacons denuncia una possibile truffa ai danni del Comune

(Di giovedì 15 giugno 2023) Vecchi stalli sarebbero stati riverniciati e venduti a Palazzo Marino spacciandoli per nuovi. La Procura diconvalida il sequestro preventivo di 855mila euro

...09/mio km) e chi le biciclette in(4,15/mio km). In compenso, i ciclomotori condivisi ... oltre a 28 milioni di viaggi e 75 milioni di chimoletri per le e -. I dati vengono stilati grazie ...... concessionaria dal 2008 del servizio didel capoluogo lombardo. Tutto sarebbe partito da Paolo Dosi , ex AD di Clear Channel Italia, cacciato nel 2018 dopo aver patteggiato 2 anni e ...Grazie alla partnership tra Firenze Rocks e RideMovi, società leader nella mobilità sostenibile, sarà possibile raggiungere la Visarno Arena anche attraverso il loro servizio di. Treno ...

Truffa Bike Sharing: stalli bici usati riverniciati e venduti come nuove ... gazzettadimilano.it

Così come avviene per il bike sharing, anche il servizio di share dei Birò prevede a Santa Margherita Ligure una tariffa agevolata per residenti. “Birò Share” comunica che i residenti avranno uno ...Sequestrati 855 mila euro alla concessionaria del servizio di bike sharing su ordine della Procura. La società è indagata ...