Bielsa debutta con un’ampia vittoria 4-1 con l’Uruguay contro il Nicaragua

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 giugno 2023) Marceloha iniziato ufficialmente il suo percorso alla guida del. L’allenatore argentino hato questa notte nelladella Celesteil(140esimo del ranking Fifa) in un’amichevole allo stadio Centenario di Montevideo.ha vinto 4-1. Un buon inizio per El Loco che dopo aver guidato Argentina e Cile si è rimesso in panchina per una nazionale ambiziosa come quella uruguaiana. Il tutto dopo il triste epilogo della sua avventura al Leeds.inaugura la nuova linea del calcio uruguagioE pensare che lo stessonon si è fatto sfuggire la possibilità di mostrarsi ancora una volta come il visionario che è. Le stesse scelte fatte ...