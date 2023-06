Berlusconi | Tajani lo ricorda a P Chigi | ‘vicino a tutti’

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Durante il Consiglio dei ministri il presidente Meloni ed io abbiamoto la figura di Silvio, che è l’uomo che più a lungo di ogni altro, durante l’Italia repubblicana, ha guidato il governo di questo paese. E’ statata la sua visione politica, i risultati importanti che ha ottenuto con i suoi governi, il suo ruolo di fondatore del centrodestra nel nostro paese”. Così, visibilmente commosso, il vicepremier e coordinatore di Fi Antonioscende a sorpresa in sala stampa per un tributo al Cavaliere, “un uomo vicino a tutti, che si interessava sempre di tutti”. L'articolo CalcioWeb.

... scomparso nei giorni scorsi, così come ha spiegato il Ministro degli Esteri Antonioin conferenza stampa. 'Il presidente Meloni ed io abbiamo ricordato la figura di Silvio. È stata ...Di emotivo in realtà, c'è stata la citazione ripetuta di Silvio. Da parte die da parte dello stesso Nordio. 'La sorte ha voluto' che l'approvazione in Cdm della riforma della ...Antonioha aperto la conferenza stampa di presentazione della riforma promossa da Carlo Nordio ricordando Silvio. Il ministro degli Esteri ha citato alcuni episodi che 'dimostrano l'umanità ...

Elon Musk è arrivato oggi in Italia e ha incontrato il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani e il presidente del consiglio Giorgia Meloni ...“Berlusconi – gli ha fatto eco il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani – si è sempre battuto per gli ideali nei quali credeva, checché ne possano dire i detrattori. E uno di questi ...