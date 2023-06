Berlusconi | Socialcom Adnkronos | evento crossmediale con 4 | 6 mln interazioni social

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Per leader a esequie cresce sentiment positivo, per l'unico assente Conte -20% I funerali disono stati unmediatico trasmesso in diretta dalle principali televisioni nazionali e in streaming dai principali siti online. Isono stati utilizzati da migliaia di utenti per commentare le dirette televisive in real time e per continuare a lasciare messaggi di cordoglio per la dipartita dell’ex premier. Precisamente la ricerca di, realizzata in esclusiva perin collaborazione conData, sulla rete italiana ha analizzato oltre 13.000 conversazioni, oltre 4.600.000 ditra commenti, like, condivisioni e reactions. Dei funerali disi è parlato in particolare su Twitter ...