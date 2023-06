Berlusconi | Schlein | il Pd non partecipa alla beatificazione

(Di giovedì 15 giugno 2023) "Il mio impegno in politica nasce proprio in contrapposizione alsmo e a quello che ha significato per l'Italia quella stagione politica". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly, ...

È naturale che si riservi a persone che hanno unito la Repubblica, caratteristiche che non corrispondono alpolitico". Lo ha detto la segretaria del PD Ellya SkyTg24. .Roma, 15 giu. " "Io non ho mai conosciutoe posso dire che il mio impegno e di molti della mia generazione nasce in ... Così Ellya Sktg24.Roma, 15 giu. " "Abbiamo trovato una forzatura inopportuna la richiesta di tre giorni di lutto nazionale". Così Ellya SkyTg24.

«Il Pd non partecipa alla beatificazione di Silvio Berlusconi». Il giorno dopo il funerale, a cui anche lei ha partecipato, la segretaria del Pd, Elly Schlein, ne ha parlato in un’intervista a SkyTg24 ...Così Elly Schlein a Sktg24. “C’è il rispetto che si deve anche a un acerrimo avversario ma non partecipiamo alla beatificazione di Berlusconi perchè non dimentichiamo cosa ha voluto dire per questo ...