Berlusconi | omaggio degli ultras del Milan a San Siro con l’accensione di torce

(Di giovedì 15 giugno 2023) Glidelhanno reso nuovamentea Silvio, scomparso lunedì all’età di 86 anni. Dopo la presenza ai funerali di ieri in Duomo ao, i tifosi della Curva Sud rossonera hanno voluto salutare lo storico ex presidente rossonero condicon fumo rosso fuori dai cancelli di San. Dopo la manifestazione d’affetto fuori da Villa San Martino ad Arcore e i tanti cori durante la cerimonia funebre, la tifoseria organizzataista ha voluto renderenuovamente all’ex proprietario del club, che nel corso dei suoi 31 anni di gestione ha vinto 29 trofei. Nessuno ha fatto meglio. SportFace.

I rapporti tra i due non sono mai stati dei migliori, soprattutto a livello professionale, ma De Benedetti ha comunque voluto renderecon un necrologio : "Carlo De Benedetti ...... il primo sostanziale convergere nei commenti sulla morte di Silvioattorno a toni di ...tenacemente opposti si sono allineate non solo sulla sobrietà delle parole ma anche su un...... Eleonora e Luigi sono interessati ad altro: l'eredità diè un tema delicato e ...o anche solo accennato che ne sarà del Monza o si sia limitato come è probabile a voler renderea ...

