Berlusconi? No | ecco perché i veri populisti sono stati i magistrati

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Essendo la povertà d'idee il secondo materiale indispensabile, dopo la carta, per fare i giornali, ieri l'aggettivo lo trovavate rimpallato ovunque. “Populista”. Per liquidare l'enormità-con timbro sbrigativo e fintamente benevolo, l'Editorialista Collettivo è ricorso al passepartout più logoro della pubblicistica progressista. E allora su Repubblicail copia&incolla direttoriale, da Ezio Mauro («il primo vero esperimento populista al governo nelle moderne società occidentali») a Maurizio Molinari («Il primo vero leader populista in Occidente»). Non ha voluto essere da meno il condottiero ancillare del gruppo Gedi, Massimo Giannini su La Stampa: «Il populismoano è stato un modello planetario». Anche il direttore del più felpato Corriere della Sera, Luciano Fontana, assicura nella sua video-analisi che ...