Berlusconi | Montanari | “Ormai siamo al paradosso L’Italia si inchina a chi ha devastato lo Stato”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nel giorno dei funerali die del lutto nazionale, se ne va Silvio. Tomaso, rettore dell’Università per stranieri di Siena, è finito ilsmo? “Al contrario direi cheal trionfo delsmo. Si parla tanto di egemonia culturale e io credo che quella diè l’unica che si è affermata. Un modello di uomo con una sola dimensione, quella economica, per la quale l’uomo più ricco d’Italia è anche l’uomo più potente e indiscutibile qualsiasi cosa faccia. La morale, la Costituzione e ogni altra cosa, si devono piegare a lui e non lui a tutto. La misura delle cose èdiventata la ricchezza e il potere. Hanno ritenuto di parlare persone lontanissime da lui, dalla Cgil alla Chiesa, per dire che ha avuto ...

Lutto nazionale per Berlusconi, Montanari: “Rischio la condanna Spero l'Italia non sia ridotta a questo punto” LA NAZIONE

Parla il rettore Tomaso Montanari: "Schlein ha sbagliato ad andare al funerale. Meglio Conte che è stato coerente".Firenze, 15 giugno 2023