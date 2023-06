Berlusconi | il tributo dell' Italia

L'OMELIA Anche se aveva detto di non conoscere bene, monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, ha pronunciato un'omelia forte, tenace, senza sconti. Riassumendo: il Cavaliere ...Le agenzie stampa nel citare fonti di Governo interpretano la riunione dei ministri "anche un segnale nel solco dell'eredità politica lasciata da Silvio". Quasi unper l'ex ...Giorno 29 maggio, a 110 anni dalla sua fondazione, il Monza Calcio è riuscito ad arrivare in Serie A.", le parole del ex - presidente Silvionel videorealizzato dal Monza Calcio a ...

Riforma della giustizia giovedì in Cdm. «Un tributo a Berlusconi». Via l'abuso d'ufficio, modifiche su interce ilmessaggero.it

Neppure nei giorni del lutto per la recente scomparsa di Silvio Berlusconi si placa lo tsunami travolgente delle polemiche politiche. Anche di fronte alla decisione di tributare i funerali di Stato, ...Il portico dell’Arengario, dove si depositano le corone meno “istituzionali” inviate al funerale di Silvio Berlusconi, è un riassunto delle altre vite dell’ex quattro volte premier, oltre a quella pol ...