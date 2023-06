Berlusconi | i funerali di Stato | Marta Fascina e i figli commossi ringraziano la folla L' omelia | «Silvio | uomo di gioia»

Emilio Fede non è quindi riuscito ad essere presente aidi Stato di Silvio, ma grazie ad un passaggio rimediato per caso ha potuto raggiungere la villa di Arcore , dove il feretro ..., apprezzato l'equilibrio di Romano Prodi e la vicinanza di Cairo. Il commento Secondo Gad Lerner, come un Carofiglio o un Giannini qualunque, 'donna Flavia Franzoni , scomparsa ...Marta Fascina distrutta aidi Silvio, Marina la sostiene nel momento dell'addio

Chi ha pagato i funerali di Berlusconi QuiFinanza

Non potrà mai esserci un ultimo saluto per un personaggio come lui. Ha segnato profondamente la vita del Paese. Sia da vivo che da morto.Dopo la morte e i funerali del padre, Pier Silvio Berlusconi ha radunato i dipendenti per un discorso di ringraziamento ...