Berlusconi e la parte di vecchio Milan assente al funerale

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ai funerali di Silvioha fatto scalpore l’assenza di una grandel: ecco chi mancava Anche ilha messo in solare evidenza la compresenza delle tante vite di Silvio. Persino calcisticamente c’era la rappresentanza non di un solo popolo ma di due tifoserie, ildi tantadella sua esistenza e il Monza per ciò che ha fatto negli ultimi anni: un fatto che può essere normale per un calciatore che veste diverse maglie, ma non per un presidente. Che raramente assoceremmo a club diversi: non che non ci siano stati dei casi, ma è molto difficile che in caso di passaggi da una società all’altra si riesca a ricevere un plauso comune com’è successo a lui.Uno dei significati più forti dell’evento lo ha ...