Berlusconi | Crosetto ricorda Almirante ai funerali di Berlinguer | “Il senso di umanità richiede rispetto”

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Noi non possiamo più tollerare che queste organizzazioni criminali sfruttino la povertà e portino molto spesso persone innocenti che fuggono dalla povertà o dalla guerra a incontrare la morte. Sono cose non più accettabili”. A ribadirlo è stato il ministro della Difesa Guido, parlando a L’Aria che tira su La7 del tragico naufragio di migranti avvenuto ieri al largo della Grecia e che ha fatto registrare 79 morti e centinaia di dispersi. Nel corso della trasmissionesi anche soffermato su altri temi d’attualità, dall’Ucraina al Pnrr, fino alla morte di: “Non possiamo più tollerare le organizzazioni criminali che portano i migranti incontro alla morte”ha quindi sottolineato che “il primo modo per non accettarle è combattere in qualunque modo quelli che ...