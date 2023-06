Berlusconi continua a raccogliere follower anche dopo il suo funerale

a leggere su Tg. La7.it - La riforma della giustizia targata Nordio ("primo passo verso ... Alla riforma ("dedicata ache ha partecipato alla stesura del testo", fa sapere il ...Mentre su Slivio, morto il 12 giugno, ha ricordato: 'Ha combattuto a lungo per una ... "Non smettiamo di lottare per l'Ucraina" FOTOGALLERYgallery %s Foto rimanenti Politica ...Gianni Barbacetto scatena lo studio di Myrta Merlino . Nella puntata di giovedì 15 giugno su La7 il giornalistaa sparare a zero sul 'pregiudicato'. Di più, perché a detta di Barbacetto sui giornali c'è una sorta di beatificazione del Cav, una ' melassa che magnifica ' l'ex premier. Quanto ...

No al lutto nazionale per Berlusconi, continua la polemica su Tomaso Montanari LA NAZIONE

Apprezzato dirigente e imprenditore, conosciamo meglio chi è Pier Silvio Berlusconi: età, moglie, figli e Instagram ..."Abbiamo portato rispetto. Ma ricordiamo le leggi ad personam, il conflitto d’interesse. Ricordiamo la mercificazione di tutto" ...