Berlusconi | colpo basso della Schlein | cosa ha detto sul lutto nazionale

(Di giovedì 15 giugno 2023) In effetti, non era sufficiente il club degli anti-ani formatosi nelle ore immediatamente successive alla morte di Silvio. Non sono bastate le vignette di Natangelo e Vauro o le pagine del Fatto Quotidiano che hanno riproposto il solito ritornello del Cavaliere pregiudicato, collegato alla mafia, evasore fiscale e chi ne abbia di più ne metta. Ancora, non è bastata la critica ai funerali di Stato, la questione intorno aled il congelamento dei lavori parlamentari per 7 giorni. Ora, nonostante la sua presenza ieri in Duomo a Milano, è pure Ellya tornare all’attacco. Ipocrisia targataIl capo dell’ex alleato grillino, Giuseppe Conte, aveva già annunciato di non partecipare al funerale del fondatore di Forza Italia, e la motivazione è ...

Banca Mediolanum ha guadagnato lo 0,4%, nell'attesa di comprendere se la scomparsa di Silvioprovochera' qualchedi scena, considerando che Fininvest detiene il 30,1% del capitale. Si sono inoltre distinte le Fineco (+2,57%). Italgas ha invece perso il 2,4%, nel giorno in cui ......di avere i successi del caro Silvio, ma almeno iniziamo a provarci col piede giusto - conclude, rivolgendosi ai suoi follower - Non me la sento di dire altro. Ma se volete darci un......da, quando chiamò in diretta a L'infedele per difendere Nicole Minetti e suggerire l'onorevole Iva Zanicchi di lasciare quel 'postribolo televisivo', si trova schiacciato nell'ultimo...

Berlusconi e la teoria dei “3 colpi di Stato” contro di lui e l’Italia QuiFinanza

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Erano davvero così volgari i primi programmi trasmessi dalle tv di Berlusconi nel 1980 Le cronache dell’epoca raccontano le accuse per “Colpo grosso”, “Beautiful”, “Drive In”, “C’eravamo tanto amati” ...