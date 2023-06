(Di giovedì 15 giugno 2023) IN TELEVISIONE. Uninedito «Il talento di» racconterà il nostro territorio: in onda18 giugno alle 22 circa su Rai5.

Bergamo negli occhi e nel cuore: domenica un documentario in tv L'Eco di Bergamo

IN TELEVISIONE. Un documentario inedito «Il talento di Bergamo» racconterà il nostro territorio: in onda domenica 18 giugno alle 22 circa su Rai5. Chi per la prima volta mette piede a Bergamo scopre ...Gori: «Quando c'è da dare una mano, la nostra città c'è sempre». Solo dalla piadina solidale 85 mila euro, con la serata sul Sentierone con 10 mila partecipanti ...