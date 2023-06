Beppe Sala | Abuso d' ufficio? Pd non sia ideologicamente contrario

Ma a mettere un primo paletto è il sindaco: "Via Berlusconi no, a me piace rispettare le regole e solo a dieci anni dalla morte si può dedicare una via, non abbiamo mai derogato" spiega ...Lo ha detto il sindaco di Milano,, a SkyTg24, parlando delle Olimpiadi di Milano - Cortina.Il programma 09:00 - Apertura Il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis apre la giornata con l'incontro con il sindaco di Milano. 09:15 - Spazio Il saluto dell'astronauta Samantha ...

Fontana sulla morte di Berlusconi: Silvio era un grande lombardo, Sala: Amava Milano Fanpage.it

I sindaci del Pd premono perché i vertici nazionali non ostacolino la riforma del reato d'abuso d'ufficio, ma il Nazareno farà le barricate ...Il sindaco di Milano Beppe Sala, all’indomani del funerale di Silvio Berlusconi, frena le proposte di intitolare una via o una piazza ...