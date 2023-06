Benevento | predisposto il Piano traffico per la festa del Sacro Cuore

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti L’assessore alAttilio Cappa rende noto che è stato predisposta l’ordinanza che disciplina la circolazione stradale in occasione delladeldi Gesù, nei giorni 16, 17 e 18 giugno. In particolare, con specifica ordinanza sono state disposte le seguenti misure: dalle ore 19:00 alle ore 24:00 dal 16 al 18 giugno 2023 chiusura alveicolare di via Meomartini, nel tratto compreso tratto dall’incrocio con via Marco daa quello con via Bucciano; di viale Mellusi, nel tratto tra l’incrocio con via Meomartini e quello con via La Salle; di via Pietro Nenni nel tratto da piazza Meomartini all’ingresso del parcheggio Oviesse; di piazza Meomartini. per il passaggio della Processione con l’effigie del...