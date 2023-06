Bellingham a 103 milioni ora | poi forse Mbappé | il grande progetto del Real

Ora tocca a Jude: l'inglese è del 2003, tra due settimane arriverà ai 20 anni ed è stato pagatomilioni di euro, sei anni di contratto, il secondo acquisto più caro del Madrid dopo lo ...... titolo definitivo costo: parametro zero JUDEdal Borussia Dortmund al Real Madrid formula : acquisto definitivo costo :milioni di euro ENNER VALENCIA dal Fenerbahce all' ...... titolo definitivo costo: parametro zero JUDEdal Borussia Dortmund al Real Madrid formula : acquisto definitivo costo :milioni di euro ENNER VALENCIA dal Fenerbahce all' ...

Real Madrid, Kroos: “Bellingham 103 milioni C’è chi è costato tanto e si è riposato qui” ItaSportPress

Il 19enne inglese del Borussia Dortmund entra nella lista dei più pagati di sempre. Ma il progetto dei Blancos non si ferma qui ...Il tedesco fa un confronto tra i 103 milioni spesi dal Real per Bellingham e il flop Hazard: "Anche lui era arrivato con un sacco di soldi spesi".