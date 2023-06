Bellinazzo | «Inter ha problemi di indebitamento | 45 milioni all’anno»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il giornalista Marcoha più di qualche dubbio sulla situazione economica dell’, ma non solo. Lo spiega su Tutti Convocati. SOCIETÀ – Le situazioni in Italia non sono rosee,spiega: «Bisogna inventarsi strategie low cost. Il calcio italiano sta tentando di fare un campionato di transizione. Ci sono squadre che hanno raggiunto un certo equilibrio tra entrate e uscite quest’anno. L’ha incassato tanto dalla Champions League e dallo stadio. In qualche modo ha attutito i suoi. Però abbiamo comunque i nostri primi quattro club sotto fairplay finanziario quindi hanno dei paletti che non sono del tutto noti. Dentro questi paletti c’è un’attenzione tra entrate e uscite in sede di calciomercato. Questo non vuol dire che non ci sia chi può permettersi un po’ di più come ...