Belgio | finge di essere morto per vedere chi va al suo funerale | l’arrivo in elicottero sorprende i parenti – Il video

(Di giovedì 15 giugno 2023) «Riposa in pace papà, non smetterò mai di pensarti». Il messaggio sui social non lascia dubbi, poi vengono diffuse le informazioni sul. Così nei giorni successivi amici e, vestiti a lutto, vanno alla cerimonia, poco fuori la cittadina belga di Liegi. E qui vengono sorpresi dallo spettacolare arrivo del, che atterra da une svela lo scherzo: «Ho finto la mia morte perché non mi sentivo apprezzato, volevo dare una lezione ai miei cari». Protagonista della vicenda è un tiktoker belga di 45 anni, David Baerten, che con la complicità di uno dei suoi figli – che sui social network ha annunciato la morte del papà – ha finto la propria morte perin quanti sarebbero andati al, in quanti avrebbero sofferto. E soprattutto per ricordare loro che ...

"Riposa in pace papà, non smetterò mai di pensarti". Il messaggio sui social non lascia dubbi, poi vengono diffuse le informazioni sul funerale. Così nei giorni successivi amici e parenti, vestiti a ...A meno che non si segua l'esempio di David Baerten, 45enne di Liegi, in, che ha finto di essere morto e inscenato il suo funerale, per poi presentarsi in elicottero . Perché lo ha fatto Lui ...Il figlio: 'È resuscitata' In elicottero al suo funerale Il TikToker David Baerten, che sul social delle brevi clip si fa chiamare Ragnar le Fou (Ragnar il matto), originario di Liegi, in, è ...

Belgio, finge di essere morto per vedere chi va al suo funerale: l ... Open

David Baerten, dal Belgio, ha deciso di fare uno scherzo ad amici e familiari per scoprire cosa pensavano veramente di lui. L'uomo ha dichiarato di essersi finto morto per 'dare una lezione alla sua ...In tanti avranno pensato almeno una volta a quante persone ci saranno al proprio funerale. Una domanda a cui nessuno potrà mai rispondere. A meno che non si segua l’esempio di David Baerten, 45enne di ...