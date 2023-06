Bce | tassi di interesse +0 | 25% | toccato il 4% Per Lagarde ulteriore rialzo a luglio | il nono consecutivo

La nuova stretta dellasuid'interesse, portati oggi a quota 4% con l'ennesimo rialzo di un quarto di punto, fa gelare il sangue a diversi esponenti di peso dalla maggioranza di governo italiana. Consapevoli dell'...di Katharine Neiss * . L'ultima decisione dellasuidi interesse e la conferma di una piu' rapida riduzione del bilancio sono in linea con le aspettative. Detto questo, le proiezioni aggiornate dello staff e il linguaggio della ...Il Consiglio direttivo ha pertanto deciso oggi di aumentare di 25 punti base i tredi interesse di riferimento della", le parole di Lagarde in conferenza stampa. /

Bce alza i tassi di un quarto di punto, al 4% - Economia Agenzia ANSA

"Cna è pesantemente preoccupata per l'incomprensibile decisione adottata dalla Banca centrale europea di elevare i tassi d'interesse di un quarto di punto percentuale. (ANSA) ...I rendimenti dei titoli di Stato in Eurozona si mostrano contrastati, in scia alla decisione della Bce di rialzare i suoi tre tassi di riferimento di 25 pb, con Francoforte che ha peraltro rivisto al ...