Bce rialza ancora i tassi | un quarto di punto in più E precisa | “Non finirà qui”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Non si ferma, la Bce. Che ha deciso di alzare id'interesse di undipercentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4%, quello sui depositi al 3,50%, e quello sui prestiti marginali al 4,25%. Lo comunica l'Istituto centrale, attraverso una nota

Indice Le previsioni dellaL'impatto sui mutui a tasso variabile Le previsioni dellaLaprevede inoltre un'inflazione headline media al 5,4% nel 2023 (dal 5,3% indicato a marzo), del 3% ...Le Borse europee proseguono fiacche in vista della riunione dellasulla politica monetaria. Dopo la pausa della Fed, si attendono le decisioni della Banca ...2%), con il prezzo del gas chela ...A seguito delle decisioni della, poi, a giugno 2023 è arrivato al 4,67% portando la rata del medesimo muto a 713 euro rata che, con l'ulteriore rialzo dello 0,25%, potrebbe arrivare addirittura a ...

Bce alza i tassi e annuncia un rialzo a luglio Il Sole 24 ORE

Riunione Bce: i tassi sono aumentati come da attese di 25 punti base e probabilmente seguiranno altri aumenti, come confermato dalla stessa Lagarde in conferenza stampa.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...