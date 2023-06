Bce | nuovo aumento tassi da 25 punti Lagarde | A luglio ulteriore rialzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - La Bce non imita la Fed e decide undi 25base dei tredi interesse di riferimento. Lo comunica una nota dell'Eurotower alla conclusione del consiglio direttivo spiegando che "l'inflazione è diminuita ma dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato". E in conferenza stampa la presidente della Bce Christineha annunciato che "è probabile che continueremo con i rialzi dei. Non pensiamo a una pausa, non siamo ancora arrivati a destinazione e abbiamo ancora strada da fare". Con ilda 25, idi interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di ...