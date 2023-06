Bce | nuovo aumento tassi da 25 punti | inflazione ancora troppo alta

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 giugno 2023) In nuove stime 2023al 5,4%, Pil rivisto al ribasso a +0,9% La Bce non imita la Fed e decide unrialzo di 25base dei tredi interesse di riferimento. Lo comunica una nota dell’Eurotower alla conclusione del consiglio direttivo spiegando che “l’è diminuita ma dovrebbe rimanereelevata per un periodo di tempoprolungato”. Con ilrialzo da 25, idi interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al 4,00%, al 4,25% e al 3,50%, con effetto dal 21 giugno 2023. La Bce ribadisce poi che “il Consiglio direttivo è pronto ad ...