Bce | avanti con nuovo rialzo tassi da 25 punti | inflazione ancora troppo alta**

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - La Bce non imita' la Fed e decide undi 25base dei tredi interesse di riferimento. Lo comunica una nota dell'Eurotower alla conclusione del consiglio direttivo spiegando che "l'è diminuita ma dovrebbe rimanereelevata per un periodo di tempoprolungato".

L'attenzione degli investitori si concentra ora sulle decisioni dellaattese in giornata con la ... Piccolo passo inper Banco BPM , che mostra un progresso dello 0,57%. I più forti ribassi, ...In vista della riunione di oggi il rialzo dei tassi dello 0,25 da parte dell'Eurotower è dato per certo così come una conferma dell'impegno dellaad andarecon aumenti graduali del costo ...Milano è debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia, nel giorno in cui anche la, dopo la Fed ieri, annuncerà le sue decisioni di politica monetaria. La banca centrale americana ...inper ...

Ultimo'ora: **Bce: avanti con nuovo rialzo tassi da 25 punti ... La Svolta

Con l’ottavo rialzo in meno di un anno la Bce conferma l’impostazione «dura» nella lotta all’inflazione, a maggio in area euro al 6,1% ben lontana dall’obiettivo del 2% ...L'attenzione degli investitori si concentra ora sulle decisioni della BCE attese in giornata con la successiva conferenza ... 0,73%. Piccolo passo in avanti per Banco BPM, che mostra un progresso ...