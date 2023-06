Bce | altro giro | altro rialzo dei tassi da 25 punti base | mai così alti dal 2001 E per Lagarde non è finita | “A luglio nuovi aumenti”

(Di giovedì 15 giugno 2023)deid’interesse. La Bce non imita la Fed e decide un nuovodi 25dei tredi interesse di riferimento. Lo comunica una nota dell'Eurotower alla conclusione del consiglio direttivo spiegando che "l'inflazione è diminuita ma dovrebbe rimanere tropp

... come specificato da Lagarde e i membri: leggi anche Mutui, la rata sale (ancora) con tassi. Ma ... Luglio vedrà molto probabilmente unaumento di 25 punti base. Con le proiezioni che mostrano ......aspettava che la pausa della Fed temperasse le scommesse sul rialzo dei tassi della, ma in realtà gli investitori hanno alzato le loro aspettative sui tassi durante la notte e ora vedono un...Lo ha detto la presidente dellaChristine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte. "Unfattore che pesa sulla resilienza del settore finanziario - ha aggiunto - e' la flessione dei ...

Bce, altro +0,25% sui Tassi: cosa Accade al Mercato dei Mutui ... PLTV

"Cna è pesantemente preoccupata per l'incomprensibile decisione adottata dalla Banca centrale europea di elevare i tassi d'interesse di un quarto di punto percentuale. (ANSA) ...Milano, 15 giu. (askanews) - "L'inflazione è in calo, ma si prevede che rimarrà troppo alta per troppo tempo. Siamo determinati a garantire che l'inflazione ritorni al nostro obiettivo a medio termine ...