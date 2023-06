Battiti Live 2023 | ecco il cast

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 15 giugno 2023)La 21esima edizione diè pronta a portare la musica nelle piazze pugliesi e nelle case degli spettatori di Italia1. Con la conduzione di Alan Palmieri, il direttore di Radio Norba e direttore artistico del Radio Norba Cornetto, e di Elisabetta Gregoraci, affiancati per l’occasione da Mariasole Pollio, anche quest’anno lo show avrà come obiettivo principale quello di portare sul palco gli artisti della scena musicale italiana per celebrare l’estate e i vari tormentoni. La messa in onda del programma avverrà, su Italia 1, da martedì 4 luglioper un totale di sei appuntamenti.: ildi cantanti Nelle varie serate si alterneranno sul palco ...