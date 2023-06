Batman | Il gargoyle di Gotham | la serie bimestrale al debutto

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il fumettista Rafael Grampá, crea una visione cupa e terrificante die diCity in una nuovissimaDC/Black Label Grazie allacreator-owned Mesmo Delivery, a titoli come BRZRKR e Kick-Ass e alla partecipazione a progetti DC come Wonder Woman, Action Comics e: Il ritorno del Cavaliere Oscuro – Il Bambino d’Oro, il disegnatore Rafael Grampá, noto per il suo stile dinamico, ha conquistato legioni di fan in tutto il mondo. A settembre, il premiato artista aggiungerà al suo ragguardevole curriculum la nuova miniDC/Black Label (età 17+) intitolata: Ildi. L’opera debutterà in occasione delDay (sabato 16 settembre) e mostreràe il ...

Rafael Grampá scrive e disegna un fumetto di Batman Fumettologica

In occasione del Batman Day 2023 arriverà in Italia Batman: Il gargoyle di Gotham, la nuova serie DC Black Label firmata da Rafael Grampá.Is Batman the mask Or is Bruce Wayne the mask For nearly a century, this question has been at the core of the Dark Knight mythos. But soon a new series from DC Black Label will add some clarity to ...