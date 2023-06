Basket | Italia | Nazionale in ritiro a Folgaria dal 24 luglio al 2 agosto in vista del Mondiale

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’Italandrà indal 24al 2 agoato. I ragazzi di Pozzecco svolgeranno la preparazione in Trentino indeldi, in programma dal 25al 10 settembre. Il raduno si concluderà poi con la TrentinoCup del 4 e 5. Si tratta di un quadrangolare che coinvolgerà la squadrana, Turchia, Cina e Capo Verde sul parquet della Blm Group Arena di Trento. SportFace.

... con l' Amatori Milano capace di vincere quattro scudetti e una Coppa. Non è un caso se il ... il. Dopo il calcio e il ciclismo, è il terzo sport nazionale, soprattutto a Milano . La ...Una diffidenza antropologica verso un pezzo d'che, poi, è simile a quel che nel 2016 è stato imputato a Hillary Clinton quando definì gli elettori di Trump dei poveri disperati, 'aof ...Gli azzurri si sono imposti 64 - 36 sulla Thailandia e tornano così tra le otto migliori squadre al mondo dopo 9 anni (nel 2014 l'chiuse quinta, eliminata dalla Spagna). La prossima avversaria ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca, Europei basket femminile in DIRETTA: subito una sfida insidiosa OA Sport

Prima palla a due a Tel Aviv con in campo le Azzurre di coach Lino Lardo, che aprono gli Europei 2023 contro la Repubblica Ceca. Il primo quintetto italiano è formato da Costanza ...Diretta in chiaro su Rai Sport. 4Q LIVE - Zeithammerova segna il canestro del -5. Italia in difficoltà in attacco e Brezinova appoggia al ferro il -3 con 8 minuti dal termine della gara. Coach Lardo ...