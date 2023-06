Basket in carrozzina | Mondiali 2023 | l’Italia vola ai quarti! Thailandia sconfitta per 64-36

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) Grande successo delnegli ottavi di finale aidiinin corso di svolgimento a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Gli azzurri dominano dall’inizio alla fine contro lae si impongono con un perentorio 64-36. Fondamentali per il Bel Paese i 18 punti di Giulio Papi e i 13 di Sabri Bedzeti, mentre alla nazionale asiatica non bastano i 7 punti a testa di Pongsakorn Sripirom e Aekkasit Jumjarean. Ai quarti di finale la squadra di Carlo di Giusto affronterà la vincente della sfida tra i campioni del mondo in carica della Gran Bretagna e la Corea del Sud.parte subito forte e grazie soprattutto a uno strepitoso Papi chiude il primo quarto avanti di 5 (16-11). In apertura di secondo periodo laprova a restare in gioco, ...