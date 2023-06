Basket femminile | l’Italia perde al debutto con la Repubblica Ceca | Europeo in salita

(Di giovedì 15 giugno 2023) Comincia malissimo l’diper. Le azzurre perdono all’esordio 61-58 contro laed è un ko che rischia di compromettere già il passaggio alla seconda fase. Sarà fondamentale la sfida di domani con Israele, che diventa quasi un dentro o fuori per la formazione di Lino Lardo, visto che l’ultimo impegno sarà con il Belgio, che è la favorita per chiudere al primo posto del girone. Non bastano ali 10 punti e 8 assist di Cecilia Zandalasini e i 10 punti e 8 rimbalzi di Olbis Andrè. In doppia cifra chiude anche Jasmine Keys (10). Per lale migliori sono state Petra Holesinska e Eliska Hamzova, entrambe con 14 punti a testa. I primi due punti azzurri ...

commissario tecnico Lino Lardo vengono sconfitte dalla Repubblica Ceca mediante il punteggio di 58 - 61 nel match valevole per la prima giornata del Gruppo B degli Europei 2023 di. Martina Bestagno capitano della Nazionale. Martina Bestagno capitano azzurro agli europei La giocatrice divallecrosina Martina Bestagno (Sanremo 14/08/1990, centro/ala, 189 cm), attualmente in ...

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Cominciano in salita gli Europei di basket per l'Italia femminile, sconfitta 59-56 nella prima gara del gruppo B a Tel Aviv dalla Repubblica Ceca. Azzurre che sprecano 14 punti