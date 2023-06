Basket | Europei femminili 2023 | impresa della Lettonia sulla Spagna Belgio a valanga su Israele

(Di giovedì 15 giugno 2023) Si è conclusa la prima giornata deglidi, che ha visto putroppo la sconfitta dell’Italia, beffata per 58-61 dalla Repubblica Ceca nel Gruppo B. Domani le Azzurre saranno chiamate già obbligatoriamente a vincere contro l’, in un match certamente alla portata contro una squadra che all’esordio ha subito una netta e sonora lezione dalche nel 108-59 finale ha messo a segno anche il nuovo record di assist in una singola partita, ben 37. Nel Gruppo A arriva l’incredibile, che sconfigge una delle favorite per il titolo, la, per 67-63 grazie ai 17 punti di Kitija Laksa. Il Montenegro ha superato la Grecia 74-69 con una prestazione di squadra ...

Gli highlights di Italia - Repubblica Ceca , match valevole per la prima giornata del girone B degli2023 difemminile , in cui la formazione ceca si è imposta sulle ragazze guidate da Lino Lardo mediante il punteggio di 58 - 61.

È calato il sipario sul primo giorno dei Campionati Europei femminili 2023 di basket. Quest'oggi si è svolta tra Tel Avi (Israele) e Lubiana (Slovenia) l'intera prima giornata della fase a gironi ed è ...