Basket | Europei femminili 2023 | esordio amaro per l’Italia | la Repubblica Ceca passa 58-61

(Di giovedì 15 giugno 2023)per. Le azzurre allenate dal commissario tecnico Lino Lardo vengono sconfitte dallamediante il punteggio di 58-61 nel match valevole per la prima giornata del Gruppo B deglidifemminile. Il cammino continentale del, dunque, si fa immediatamente in salita e domani sarà necessario vincere contro Israele. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO IL CALENDARIO DELITALIA-58-61 (17-17, 16-15, 17-11, 8-18) A firmare il primo canestro della partita è André con un tiro da due, ma a tentare la fuga sono le ceche che, trascinate da Brezinova, si porta sul 5-8. A quel punto le ragazzi ...

Cominciano in salita glidiper l 'Italia, sconfitta 59 - 56 nella prima gara del gruppo B a Tel Aviv dalla Repubblica Ceca . Azzurre che sprecano 14 punti di vantaggio e sbagliano all'ultimo secondo la tripla ...Ora ci aspetta probabilmente una rivincita rispetto alla semifinale contro la Gran Bretagna negli ultimi: loro non hanno bisogno di presentazioni, sono i più forti al mondo, ma noi siamo qui ...femminile: inizia l'EuroBasket Women 2023 con la cestista nostrana in campo.femminile: l'assese Laura Spreafico oggi debutta aglicon l'Italia Ilfemminile italiano ha terminato il conto alla rovescia e oggi può fare il tifo per la nazionale maggiore che debutta all'EuroBasket Women 2023. Oggi pomeriggio infatti ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata. TOP SCORER - ITALIA: Andrè, Keys, Zandalasini 10 ...Prima palla a due a Tel Aviv con in campo le Azzurre di coach Lino Lardo, che aprono gli Europei 2023 contro la Repubblica Ceca. Il primo quintetto italiano è formato da Costanza ...