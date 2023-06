Basket | Europei | azzurre ko al debutto con la Repubblica Ceca

Leggi su liberoquotidiano

Tel Aviv, 15 giu. - (Adnkronos) - Cominciano in salita glidiper l'Italia, sconfitta 61-58 nella prima gara del gruppo B a Tel Aviv dallache sprecano 14 punti di vantaggio e sbagliano all'ultimo secondo la tripla dell'overtime con Cecilia Zandalasini (10 punti con 5/15 al tiro, ma anche 8 assist e 5 rimbalzi). Venerdì la sfida, già decisiva, alle padrone di casa di Israele (diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW), domenica si chiude il girone contro il Belgio.