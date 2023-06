Barella | per l’Inter irrinunciabile Addio solo in un caso – TS

(Di giovedì 15 giugno 2023) Offerta del Newcastle pernon lo lascia scappare a meno di una condizione. TuttoSport spiega la situazione. IMPROBABIILE – Nella giornata di ieri un rumors di calciomercato ha visto protagonista Nicolò(vedi articolo). Secondo Tuttosport l’offerta del Newcastle di 60 milioni di euro per l’acquisto del centrocampista italiano è insufficiente per. Il club nerazzurro ritieneuno degli elementi fondamentali della rosa e non ha intenzione di lasciarselo scappare. Tanto meno a una cifra così bassa come quella che sarebbero disposti a offrire gli inglesi. L’disarebbe concepibile daldi fronte a una ghiotta proposta, basata su numeri che vanno dagli 80 ai 90 milioni di euro. A ...

Giocatore imprescindibilel' Inter , dunque,è incedibile e anche il calciatore ha manifestato ampiamente la sua volontà di restare in nerazzurro vista anche la sua fede calcistica fin da ...... sarà quello che ha vinto l'Europeo, con Jorginho trae Verratti. La curiosità riguarda l'... Mancini non ha ancora deciso a chi affidare la maglia da titolare, ammette che "ci sarà spazio......in streaming Spagna - Italia sarà trasmessa in streaming gratuito da RaiPlay e su Sky Go e NOW... De La Fuente ITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola;, ...

Il Newcastle fa sul serio per Nicolò Barella: offerti 60 milioni di euro ... Fanpage.it

Secondo i rumors provenienti dall'Inghilterra il Newcastle si è fatto sotto per Nicolò Barella offrendo circa 60 milioni di euro. Per l'Inter però il sardo è "incedibile" ...l’hanno trasportata con l’ausilio di una barella Basket fino al mezzo fuoristrada, parcheggiato sulla strada sterrata a circa 30 minuti di cammino dal luogo dello sfortunato evento. La signora è poi ...