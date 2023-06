(Di giovedì 15 giugno 2023) Il patron blaugrana pronto ad una nuova campagna acquisti importante per riportare il club ai vertici anche in Europa.

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, parlaIl presidente del club spagnolo ha spiegato le sue ambizioni. Manchester United, assalto a Mount del Chelsea I red Devils avrebbero messo gli occhi sul giocatore dei blues. ...Joan, presidente del, condivide tutta la propria ambizione per i progetti del club blaugrana: le sue parole Joanfa il punto della situazione sulnell'assemblea con i ...Il presidente delha stabilito gli obiettivi del suo club per la prossima stagione passando dal mercato in entrata: 'Siamo il miglior club del mondo. Lavoriamo per rinforzare la rosa, l'obiettivo è ...

Barcellona, Laporta: “Ambiziosi per vincere tutto. Possiamo tesserare giocatori” ItaSportPress

Joan Laporta, presidente del Barcellona, condivide tutta la propria ambizione per i progetti del club blaugrana: le sue parole Joan Laporta fa il punto della situazione sul Barcellona nell’assemblea c ...Il Barça è la squadra più forte del mondo: l’attestano i numeri impressionanti e i trofei, ma il caso Negreira potrebbe colpire anche la Femení blaugrana che rischia l’esclusione dall’Europa che conta ...