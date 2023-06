Ai David di Donatello, i riflettori si sono rivolti a, miglior attrice per Settembre, fino a quel momento nome noto principalmente agli addetti ai lavori, e che ora invece richiama selfie in strada. Da poco è tornata da Cannes, dov'era ...Ad aprire la giornata sarà, che con Settembre di Giulia Steigerwalt, ha conquistato il suo primo David di Donatello, nella categoria miglior attrice protagonista, ed è in Rapito di ...Ai David di Donatello, i riflettori si sono rivolti a, miglior attrice per Settembre, fino a quel momento nome noto principalmente agli addetti ai lavori, e che ora invece richiama selfie in strada. Da poco è tornata da Cannes, dov'era ...

Il magic moment di Barbara Ronchi: «Io, archeologa sul set. I premi non mi hanno cambiata» leggo.it

Terzo appuntamento, oggi 15 giugno, con la festa per i 145 anni de Il Messaggero. Ad aprire la giornata sarà Barbara Ronchi, che con Settembre di Giulia Steigerwalt, ha conquistato ...Romani e turisti, giovanissimi affascinati dalla possibilità di rileggere sulle pagine di cronaca dell'epoca accadimenti poi entrati nella storia, ma anche visitatori più ...