Barbacetto ricorda che Berlusconi “ha finanziato Cosa Nostra” e Gasparri lascia la trasmissione | “Sono fatti” Poi lo scontro con Buccini Su La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Bagarre a L’aria che tira (La7) tra Giannidel Fatto Quotidiano e Goffredodel Corriere della Sera sul lutto nazionale indetto per la morte di Silvioe sulla sua figura.esordisce nel suo intervento evidenziando i danni culturali causati da: “Lui non c’è più, ma è rimasto il peggio di lui, cioè iani. Il lutto nazionale per onorare unre die un pregiudicato per frode fiscale in un paese civile sarebbe impensabile”. Visibilmente contrariato è il senatore di Forza Italia Maurizio, ospite in collegamento, che decide di abbandonare la: “Vi auguro buon proseguimento, continuate senza di me. Vi saluto e ...