Bankitalia Valeriani | Rapporto 2022 certifica buon governo centrosinistra nel Lazio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Ildi Banca d’Italiala crescita economica del: un risultato che è stato possibile conseguire grazie agli anni didell’Amministrazione Zingaretti” lo dichiara in una nota Massimiliano, consigliere regionale del Pd. “In particolare, l’occupazione solo nelè cresciuta del 2,4%, come in Italia, grazie soprattutto al settore edilizio e dei servizi. L’incremento dell’occupazione a tempo indeterminato, soprattutto femminile e giovanile, ha permesso di recuperare quasi completamente i livelli precedenti l’emergenza pandemica. Se la Giunta Rocca proseguirà sulla strada tracciata dale saprà utilizzare pienamente le risorse del Pnrr, ileconomico di ...