(Di giovedì 15 giugno 2023) AGI - A causa del maltempo e sulla base dell'informativa emessa nella serata di ieri dal Centro Funzionale Regionale, che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiumea seguito delle piogge che hanno interessato e che interessano i bacini del fiume e dei suoi principali affluenti, la Protezione Civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura degli accessi allelungo il tratto urbano. A tutela delle persone - si legge in una nota del Campidoglio - i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell'utenza.

Banchine del Tevere chiuse per allerta meteo AGI - Agenzia Italia

